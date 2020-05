L’uscita

Come annunciato negli ultimi numeri, martedì 12 maggio Tiburno sarà presente in edicola con un numero speciale. Cinquantasei pagine e 12 mila copie stampate, per accompagnare la ripartenza e dare un segnale forte alle imprese, ai commercianti e ai cittadini del Nord Est. Noi non ci siamo mai fermati e in questi due mesi di lockdown abbiamo potenziato la nostra struttura per stare sempre più vicino ai lettori. Un sito internet Tiburno.tv in continuo aggiornamento, sulle notizie riguardanti l’emergenza Coronavirus e il resto della cronaca cittadina, con una media di trenta aggiornamenti quotidiani e cinquantamila pagine lette.

Ma la grande novità è la possibilità di sfogliare il settimanale online attraverso il servizio di “Edicola digitale” che trovate in home page del sito. È possibile leggerlo dalla mattina presto del martedì comodamente dal vostro dispositivo – smartphone, tablet, computer – e i primi quattro numeri, successivi all’iscrizione, sono gratuiti. Ma la nostra continua ricerca di miglioramento non può non comprendere il settimanale cartaceo che ha compiuto recentemente i 30 anni di vita. Uno strumento utile per capire le notizie e spiegarle da diverse angolazioni.

Un giornale incentrato sempre più sugli approfondimenti e sempre meno sulla cronaca, che ormai i tempi e gli strumenti moderni ci obbligano a dare in tempo

reale sul sito e sui canali social. Confidiamo che i nostri sforzi vengano apprezzati dai lettori e dagli operatori del Nord Est a cui chiediamo di investire in loro stessi e in chi, come noi, gli è stato e gli sarà sempre vicino.