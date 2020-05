TIVOLI – Il wc pubblico è il bancomat dei balordi

Sta lì da tre anni e per due volte è stato già svaligiato degli incassi e il ripristino è costato al Comune 600 euro. E’ il bagno pubblico installato dall’Amministrazione comunale in Piazza della Queva con l’obiettivo di migliorare le condizioni igieniche e i servizi a disposizione degli utenti del parco pubblico attrezzato e della futura area mercatale di Tivoli Terme.

Un bagno che costa 50 centesimi a ingresso, soldi che nelle intenzioni del Comune avrebbero dovuto contribuire alla manutenzione del blocco servizi. Mercoledì 6 maggio, invece, Palazzo San Bernardino per installare una piastra metallica e riparare la gettoniera danneggiata a febbraio 2019 ha pagato 269 euro e 62 centesimi alla “Linea Città srl” di Cesena, la ditta che nel 2017 si era aggiudicata la fornitura del prefabbricato per un importo di 39.270 euro.

Non si tratta del primo furto. Gli operai dell’Asa addetti alla raccolta delle monete già nel 2018 avevano scoperto un primo danneggiamento con sparizione delle monete: anche in quel caso la “Linea Città srl” sostituì la gettoniera per un importo di 319 euro e 64 centesimi.

Il bagno pubblico è meta anche di writer e graffitari. Sulla facciata capeggia la scritta in rosso “In quel sorriso c’era il senso di tutto quello che stavo cercando”, una celebre frase del 43enne scrittore, insegnante e sceneggiatore siciliano Alessandro D’Avenia. Ma c’è spazio anche per i fidanzamenti: una scritta spray gialla “Ti amo” e la data del “18 giugno 2019”.