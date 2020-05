TIVOLI – Politici pendolari d’agosto, viaggi rimborsati dai cittadini

E’ previsto dalla legge: agli amministratori residenti fuori del Comune dove sono stati eletti spetta il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare a Consigli e Commissioni. Un diritto al quale non hanno saputo rinunciare neppure due volti nuovi del Consiglio comunale di Tivoli eletti nella tornata di giugno dell’anno scorso.

Si tratta di Massimiliano Asquini, 57 anni, consigliere della Lega 283 voti, e di Tiziana Ottaviano, 45 anni, eletta nella civica “Insieme” per Proietti Sindaco con 143 preferenze. Con la determina numero 7 firmata il 7 gennaio dal Segretario generale Lucia Leto e pubblicata oggi all’Albo Pretorio ai due sono stati riconosciuti i rimborsi delle spese di viaggio per raggiungere Palazzo San Bernardino nel periodo compreso tra il primo luglio e il 30 settembre 2019.

Così ad Asquini vengono liquidati 519 euro e 48 centesimi, mentre alla Ottaviano 589 euro e 68 centesimi. Parecchi viaggi in piena estate – agosto compreso – a giudicare dagli importi liquidati dal Segretario generale.

Chi sono i due volti nuovi della politica?

Massimiliano Asquini, maturità scientifica, dirigente sindacale dell’Ugl Tivoli, presidente di un’associazione culturale sportivo-ricreativa e dipendente di “Itaca Ristorazione e Servizi srl” di San Cesareo dalla quale per il 2018 ha percepito un reddito di 32.916 euro. Il leghista è inoltre proprietario della sua abitazione principale a Palombara Sabina, ha la nuda proprietà di un appartamento a Tivoli, due auto e altrettante moto intestate, tra cui una due ruote del 1982 e un’auto del 1998.

Tiziana Ottaviano, invece, è avvocato con un reddito dichiarato per il 2018 di 3.446 euro, ma non è proprietaria di immobili tantomeno di mezzi di locomozione. Una curiosità nella curiosità: nella determina pubblicata all’Albo pretorio i nomi dei due amministratori pubblici non figurano per esteso ma soltanto con le iniziali: A. M. e O. T.