Tivoli: posta di via Empolitana ancora chiusa, la protesta dei cittadini

Continuano i disagi a Tivoli a causa della chiusura dell’Ufficio postale di via Empolitana.

“Sono passati due mesi dal giorno che ha chiuso le porte e che noi utenti siamo costretti a lunghissime attese nell’unico ufficio postale aperto di Via Palatina – spiega un cittadino – passo tutti i giorni per vedere se hanno affisso qualche avviso che dia notizie, niente di niente. Spiace vedere che in tempi di pandemia invece di facilitare la vita ai cittadini più anziani che non hanno dimestichezza con il web, li si costringa a subire ulteriori ed ingiustificati disagi”.