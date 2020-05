Didattica a distanza, consegnati dispositivi informatici in comodato d’uso

Sono stati consegnati a casa degli studenti che ne avevano fatto richiesta i dispositivi informatici acquistati dalla scuola di Castel Madama con i fondi del Decreto Legge “Cura Italia”, per poter favorire la didattica a distanza. La notizia è stata pubblicata dal dirigente scolastico Mariaroberta Gregorini, che in una nota ha ringraziato gli operatori della Protezione Civile che hanno provveduto alla consegna, la Polizia Locale e l’assessore all’istruzione Sara Beccaria per la collaborazione dimostrata nei confronti della scuola. I tablet e pc sono stati consegnati dalla scuola in comodato d’uso alle famiglie meno abbienti (Decreto M.I. 26.03.2020 n.187), perché la scuola deve mettere in condizione tutti gli studenti di poter partecipare alla didattica svolta sulle piattaforme digitali online. All’istituto comprensivo “Conte di Cavour” di Castel Madama erano stati assegnati poco più di 10mila euro.