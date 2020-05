Fiano Romano: lesioni e atti persecutori alla moglie, finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Fiano Romano hanno tratto in arresto un 32enne del posto che dovrà espiare la pena residua di quasi 2 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed atti persecutori commessi nei confronti della moglie dal 2014 al 2018. L’arrestato è stato condotto presso propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, come disposto dal Tribunale di Rieti.