Il comune di Castel Madama dichiara guerra ai mozziconi di sigarette

Mai più mozziconi di sigaretta abbandonati sui marciapiedi. A Castel Madama saranno istallati 70 portacenere da esterno che invitano i fumatori a rispettare l’ambiente. Un progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per contrastare l’abbandono a terra dei rifiuti prodotti dal fumo. Le colonnine posacenere sono state posizionate nelle aree comunali di maggior ritrovo per scongiurare l’abbandono indiscriminato a terra dei mozziconi di sigaretta. “Li abbiamo posizionati fuori le scuole, i giardini pubblici, pub, ristoranti, bar, parrucchieri e le strade più frequentate. Per quel che riguarda i giardini – afferma Matteo Iori, assessore all’ambiente – stiamo lavorando anche per emanare un’ordinanza che vieterà di fumare nelle aree gioco dedicate ai bambini”. Ma non è tutto. “Saranno avviate campagne di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo. In particolare – prosegue Matteo Iori – una volta terminata l’istallazione delle colonnine per i mozziconi di sigarette consegneremo duemila posacenere portatili ai fumatori”. L’obiettivo? Nessun mozzicone abbandonato in strada. “Compatibilmente con l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo – conclude l’assessore Iori – ci stiamo concentrando sul decoro del nostro paese e sugli effetti nocivi arrecati all’ambiente dai rifiuti dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque, nelle caditoie stradali e nel sistema fognario e sui conseguenti benefici in termini economici e ambientali”.