Il sindaco di Guidonia fa i complimenti a Angelo Bonanni premiato con il David di Donatello

Oggi voglio congratularmi con il nostro concittadino Angelo Bonanni, nato e cresciuto a Villanova, che ieri sera si è aggiudicato il premio come miglior fonico italiano alla 65esima edizione dei David di Donatello con il film “Il primo Re” di Matteo Rovere. Una splendida notizia per la nostra comunità cittadina, ancora più gradita specialmente in un momento di difficoltà come quello che tutti viviamo. Rinnovo i miei complimenti ad Angelo Bonanni ed alle persone a lui care che lo sostengono nel suo percorso professionale. Appena le misure governative lo permetteranno, lo inviterò presso la sede comunale per salutarlo di persona ed omaggiarlo a nome di tutta Guidonia Montecelio.

(Foto di http://www.giuseppedicaro.com/border_galleries/fonici-presa-diretta/)