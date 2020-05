Mentana: controlli ok, da 5 giorni niente multe

Da cinque giorni i controlli della Polizia Locale di Mentana registrano una situazione di regolarità. Nessuna sanzione amministrativa elevata ed è un piccolo record. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus è la prima volta infatti. In totale sono stati effettuati 7.254 controlli sulle autocertificazioni ed elevate 115 sanzioni amministrative (1,58%).

A Mentana attualmente si contano 9 positivi, 35 guariti, 5 fine quarantena in attesa esito tampone, 2 deceduti e 51 casi totali sul territorio da inizio emergenza.

“Il controllo è importante – spiega il sindaco Marco Benedetti – ma fondamentale è che ognuno segua le indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie, sia regionali che del Governo: non uscire di casa, se non che per esigenze primarie, indifferibili o urgenti; se costretti ad uscire, mantenere le distanze; seguire le norme igieniche, soprattutto delle mani; non toccarsi occhi, naso e bocca. Queste sono le armi che le autorità competenti in materia sanitaria hanno indicato come utili al contrasto del contagio da coronavirus. È fondamentale che ognuno le rispetti”.