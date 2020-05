Monterotondo: evade dai domiciliari, arrestato. Ci ritorna

Prosegue l’attività dei Carabinieri di Monterotondo anche al di fuori dell’ambito dell’emergenza COVID-19.

I Carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del posto per il reato di evasione. Il giovane, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti, è stato trovato fuori dalla sua abitazione, in violazione delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria. L’arrestato non è nuovo a violazioni del genere. Nel mese di aprile, infatti, aveva violato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Roma, motivo per il quale erano stati disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Subito dopo il suo arresto è stato celebrato il rito direttissimo presso il Tribunale di Tivoli che ne ha confermato la detenzione domiciliare.