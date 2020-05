Pronte altre mascherine da distribuire agli over 60

L’Amministrazione Comunale ha reperito altre 700 mascherine, che vanno ad aggiungersi alle 700 già distribuite dalla protezione civile ai cittadini over 60.

Vogliamo ringraziare di cuore il dottor Nese Gianni, della Parafarmacia di Castel Madama,che come già fatto in passato , ha messo a nostra disposizione la sua professionalità e collaborazione, suddividendo in confezioni da due le mascherine, arrivate in comune in confezioni da 50.

In modo da poterle distribuire in confezioni sanificate e certificate.

Nei prossimi giorni la protezione civile si adopererà per distribuire le nuove mascherine , prima a chi , avendo fatto domanda , è ancora in attesa di riceverla.

Dopo di che si procederà ad una seconda distribuzione, sempre in ordine cronologico di prenotazione.

Per prenotazioni contattare l’ufficio protocollo del Comune 0774 4500242 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13