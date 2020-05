San Michele, gli auguri del sindaco a tutti i cittadini per festeggiare a distanza il santo patrono. Annullata la fiera e la processione

La fiera non ci sarà e neanche la processione. Castel Madama questo fine settimana non potrà festeggiare come da tradizione San Michele Arcangelo, il Santo Patrono. Il sindaco Domenico Pascucci e gli amministratori comunali vogliono però augurare “buon San Michele” a tutto il paese, nei giorni in cui, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono stati annullati tutti i festeggiamenti: dalla processione alla fiera.

“Questo fine settimana – afferma il Sindaco Domenico Pascucci – la piazza e la chiesa di San Michele saranno vuote. È un momento difficile che richiede senso di responsabilità e sacrifici per il bene di tutta la comunità”. Il Vicesindaco Federico Pietropaoli esprime la vicinanza del Comune di Castel Madama al parroco Don Angelo Cottarelli, al Vescovo e alla Curia. “Vogliamo festeggiare seppur a distanza il Santo Patrono, nella speranza di ritrovare le nostre tradizioni il prossimo 29 settembre, tornando a festeggiare insieme come ogni anno la ricorrenza legata ad una delle due principali apparizioni del Santo Patrono di Castel Madama”.