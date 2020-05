Settecamini, interventi alla rete idraulica

Il comune di Roma sta portando avanti alcuni interventi in località Settecamini, nel IV Municipio, in via Alberto Bergamini e via di Casal Bianco, nel quadrante est della città.

“Sono iniziate le prime lavorazioni sulle caditoie per ripristinare il corretto funzionamento della rete idraulica a cui seguiranno nei prossimi giorni la completa riqualificazione del manto stradale, il rifacimento dei tratti danneggiati dei marciapiedi e il restyling della segnaletica orizzontale – spiega il sindaco di Roma, Virginia Raggi – Voglio ringraziare la presidente Roberta Della Casa per il lavoro che sta portando avanti. Un investimento molto importante per viabilità e la sicurezza stradale. A breve partiranno anche i lavori a via Riccardo Zampieri e a via di Casal Bertone e sono il frutto di una programmazione ben definita e strategica per il futuro della città”.