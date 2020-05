Violenza sessuale alla moglie, scatta il divieto di avvicinamento

A Fiano Romano, in tema di “Codice Rosso”, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito l’ordinanza del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti nei confronti di un pregiudicato 42enne di origine albanese. Il provvedimento è scaturito dalla denuncia sporta dalla 40enne moglie convivente per violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Le indagini condotte dai Carabinieri di Fiano Romano hanno permesso di accertare che i maltrattamenti dell’uomo, perpetrati mediante reiterati atti di sopraffazione fisica e morale, erano avvenuti anche alla presenza delle figlie minorenni della coppia. Oltre che alla moglie il 42enne non potrà più avvicinarsi neanche alle figlie.