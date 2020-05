CORONAVIRUS – 3 nuovi positivi nella Asl Roma 5

3 nuovi casi positivi e 7 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare: l’aggiornamento della Asl Rm 5 di oggi 10 maggio

+++ #Coronavirus: Asl Roma 5: 3 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Centro Agroalimentre di Guidonia e 1 a Colleferro, Via degli Esplosivi +++