Fase 2 – Folla in vetta al Monte Gennaro

Tutti in montagna per la prima domenica della Fase 2. Complice il bel tempo questa mattina decine di escursionisti non hanno resistito alla tentazione di trascorrere la giornata con un trekking naturalistico nel parco dei Monti Lucretili e hanno preso d’assalto i sentieri montani.

Lo dimostra una foto scattata questa mattina in vetta al Monte Gennaro del che mostra una “piccola folla” di avventori nei pressi della croce.

L’ordinanza della Regione Lazio prevede infatti che dal 6 maggio l’attività sportiva – sempre in forma individuale – possa essere praticata solo nell’ambito provinciale e per i romani le vette più alte sono proprio il Monte Gennaro e il Monte Pellecchia, insieme a Monte Autore, sopra Subiaco.

Inoltre sfogliando il diario di vetta del Monte Gennaro, sembrerebbe che nei mesi scorsi, neanche il lockdown non abbia fermato gli escursionisti, come spieghiamo in questo articolo.