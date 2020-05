Guidonia, nessun guarito e nessun nuovo caso

In data odierna la Asl Roma 5 non ha fornito comunicazioni su guariti e su nuovi positivi al Covid 19. Resta, quindi, compresi i quattro decessi, a 34 il numero dei contagiati, così come rimane a 60 il numero dei guariti a Guidonia Montecelio.

Ripetiamo nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO 800908484

Supporto psicologico telefonico 800954948

Consulto medico telefonico al numero 800 954 930

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

🖥 email unitadicrisi.ncov@aslroma5.it