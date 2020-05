Silvia Romano è tornata in Italia

Silvia Romano la volontaria venticinquenne rapita 18 mesi fa in Kenya, è tornata in Italia. è atterrata alle ore 14 a Ciampino dove è stata accolta dalla sua famiglia, dal Premier Conte e dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Secondo quanto riporta Ansa “La giovane, sorridente, ha salutato il premier Conte e il ministro di Maio e ha poi abbracciato a lungo i genitori e la sorella. La cooperante è stata liberata ieri in una zona non lontana dalla capitale della Somalia. Silvia Romano è scesa dalla scaletta dell’aereo, indossando una veste islamica verde. Indossa anche una mascherina anti-coronavirus.”

La dichiarazione del Presidente Conte all’arrivo della volontaria a Ciampino: “In questo momento di grande difficoltà, un segnale che lo Stato c’è. Questi risultati si ottengono solo c’è abnegazione, in particolare dell’Aise, ma grazie anche alla Farnesina e all’unità di crisi, al ministro Di Maio, all’autorità giudiziaria. Quando lavoriamo insieme coesi, concentrati, ce la facciamo sempre. E’ un bel giorno, sono molto contento per Silvia, per i suoi genitori e per tutti gli italiani che hanno atteso questo momento”.

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio – “Voglio ringraziare a nome del ministero degli Esteri tutti quelli che hanno collaborato per riportare Silvia Romano in Italia. Nel giorno della festa della mamma ritorna Silvia, un augurio alla sua mamma e a tutte le altre mamme e genitori degli altri cittadini italiani ancora in stato di prigionia all’estero, lavoreremo per riportarli a casa: l’Italia non lascia indietro nessuno. Lavoro continuerà e andrà avanti dalle prossime ore”.

FONTE: ANSA