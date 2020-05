Villa Adriana vs Civita di Bagnoregio, la prima semifinale di Visit Lazio

I tesori di Tivoli, Villa Adriana e Villa d’Este sono in semifinale nel contest Il Lazio delle Meraviglie promosso dalla pagina Visit Lazio.

Oggi la sfida della prima semifinale vedrà confrontarsi Villa Adriana con Civita di Bagnoregio. C’è tempo 48 ore per votare a questo link . Mentre la seconda semifinale avrà luogo martedì 12 maggio con la sfida tra Villa d’Este e le Isole Pontine.

Ecco il post della sfida di oggi pubblicato sulla pagina:

Il Lazio delle meraviglie a casa vostra! Il contest virtuale sulla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra regione ha le sue quattro semifinaliste.

Secondo voi chi vincerà tra Villa Adriana e Civita di Bagnoregio?

Avete 48 ore di tempo per esprimere la vostra preferenza!

Vi ricordiamo che la nostra iniziativa ha come finalità quella di far conoscere le meraviglie del nostro territorio. Le località in gara sono uniche nel loro genere.

I vostri voti faranno la differenza!

Martedì 12 maggio alle ore 12:00 inizierà la seconda semifinale tra Villa d’Este – Isole Pontine

Buon divertimento

#andratuttobene #laziodellemeraviglie