Capena – La ricetta contro la crisi dei bar tiberini? È di Fernando Urbani [VIDEO]

Aspettando il servizio sui bar di Capena e Fiano Romano che verrà pubblicato domani, sul numero cartaceo speciale di Tiburno di martedì 12 maggio, vi mostriamo il video di un’intervista realizzata a Fernando Urbani, l’imprenditore capenate che suggerisce una ricetta per superare la crisi.Il proprietario di SalGrotta, il locale che è nel pieno del centro storico di Capena, in seguito al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile che detta le regole di take-away o delivery per i bar, ha deciso di creare una finestra da sporto affacciata su Piazza del Popolo, proprio davanti al Castello di Leprignano. Aspettando il 18 maggio, quando le regole dovrebbero allentarsi, sabato e la domenica la finestra si aprirà per offrire di nuovo i suoi servizi ai suoi concittadini: succhi di frutta, centrifughe, cocktail analcolici, sacchette con il bicchiere di vino da appendere al collo. “Spero che torni il desiderio della vita vera”, dice Urbani, “perché c’è la voglia di trasgredire, ma non quella che invece è necessaria: quella di ricominciare con un passo diverso. Perché il bar oggi non può più offrire la socialità, quindi va frequentato con una logica diversa, la socialità si deve sviluppare in modo diverso”.

L’INTERVISTA: