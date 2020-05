Questa mattina ho avuto una riunione con la Protezione Civile e la Polizia Locale in seguito al terremoto avvenuto intorno alle 5. Dalle informazioni in nostro possesso fortunatamente non ci sono stati feriti o danni ad edifici. Il dirigente ai lavori pubblici ha comunque organizzato due squadre di tecnici per una ricognizione più approfondita. Ora sono in ufficio per continuare a monitorare la situazione e fornirvi ulteriori aggiornamenti.