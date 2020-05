Marcellina: ordinanza che vieta l’utilizzo della fornitura idrica

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta da parte del Soggetto gestore della rete idrica comunale ACEA ATO2 S.p.A., con la quale si invita questo Comune ad adottare apposita Ordinanza Sindacale volta a limitare l’utilizzo della risorsa idrica ai soli usi potabili ed igienico-sanitari;

ORDINA

l’assoluto divieto di utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale nei seguenti casi:

▪️per irrigazione o simili di orti e giardini;

▪️per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;

▪️per lavaggio di automobili / cicli / motocicli;

▪️per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;

ORDINA

▪️Altresì, che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell’uso di acqua potabile;

▪️Sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento in orario notturno;

▪️sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici che impieghino l’acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.

▪️Di fare uso parsimonioso della stessa, limitando al massimo gli sprechi;

▪️Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

AVVERTE

Alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da €25,00 ad €500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.Lgs. n.267/20, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all’ Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 c.p.;

Si incarica la Società Acea Ato2, anche congiuntamente con il personale della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell’acqua potabile;