Prestito garantito dallo Stato: chi lo ha chiesto al nord-est

I finanziamenti annunciati dal Governo, tra cui i 25mila euro per le piccole-medie aziende, sono davvero arrivati a destinazione? Gli imprenditori del nord-est si sono fidati a chiedere questa cifra che, ricordiamo, non è esattamente un prestito a tasso zero, va ripagato (con interessi) nel giro di 6 anni?

Lo abbiamo chiesto al presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli, Gianluca Tartaro: la sua intervista la trovate sul numero di Tiburno in edicola domani.

E voi, avete un’azienda? Avete chiesto il prestito? Raccontateci la vostra esperienza.