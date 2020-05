Terremoto a Fonte Nuova: la Protezione Civile tranquillizza, la gente ha paura – VIDEO

di Elena Padovan

La parola terremoto spaventa sempre e una cosa è certa, nessuno si aspettava quello che si è verificato all’alba di stamattina.

In questi mesi la preoccupazione di tutti è di come potersi difendere dal Covid-19 e nessuno avrebbe mai pensato che questo 2020 avrebbe anche portato una scossa della terra a Fonte Nuova, zona per nulla sismica.

L’area, spiegano i sismologi, “non presenta una sismicità significativa negli ultimi anni. Guardando i terremoti dal 1985 ad oggi si può notare che sono presenti pochissimi eventi e di bassa magnitudo” .

La Protezione Civile, tranquillizza dicendo: “sapendo che l’Italia è un Paese esposto a questo rischio, non dobbiamo meravigliarci o spaventarci di scosse come queste”.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione del posto preceduto da una forte esplosione. Sono state tante le chiamate ai servizi di emergenza da parte di cittadini svegliati nel cuore della notte dal boato. La paura è dilagata anche nei comuni limitrofi a Fonte Nuova. Dopo la scossa, la gente ha acceso la luce della propria casa, c’è chi si è affacciato dalla finestra e chi nonostante il temporale che si è scatenato subito dopo, è sceso in strada impaurito. Alcuni dicono che la scossa sembrava molto più forte di quella che poi si è rivelata realmente essere. Forse tutto questo è dovuto dal silenzio notturno delle nostre case e delle nostre città.

C’è anche chi però non ha avvertito nulla e ha trascorso una notte come tutte le altre, ma forse pure loro stanotte avranno qualche problema di insonnia.

IL VIDEO: