TERREMOTO FONTE NUOVA – gente in strada, non si segnalano danni

Al momento non si segnalano danni in merito al terremoto che si è verificato alle ore 5:’03 di oggi, 11 maggio, con epicentro a 5 km da Fonte Nuova, a 10 km di profondità.

“Al momento non si segnalano danni a persone e cose . La scossa è stata di tipo sussultorio , paura ai piani alti delle case, molta gente in strada. La zona è interessata ora da un temporale .”Lo scrive la Protezione Civile Monterotondo in una nota diffusa pochi minuti fa.

Intanto sono in corso i controlli del territorio da parte dei volontari della Protezione Civile Fonte Nuova. come si vede in questo video