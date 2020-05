In calo pazienti in terapia intensiva. Continua trend in discesa nuovi casi, aumento nuovi positivi dovuto a un ricalcolo della Regione Lombardia di 419 casi che fanno riferimento a più di una settimana fa.

È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 12.

L’incremento dei nuovi positivi è pari a 1.402.

Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 221.216, così divisi:

109.039 guariti

81.266 attualmente positivi

30.911 deceduti (questo numero potrà essere confermato dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso)

Tra gli attualmente positivi: