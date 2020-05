Coronavirus: un nuovo guarito a Tivoli, ora i positivi sono 8

Con il nuovo guarito (un 80enne di Tivoli) comunicato oggi dalla direzione generale della Asl Roma 5, sale a 28 il numero delle persone che hanno superato la malattia Covid-19. Scende così a 8 il numero degli attuali positivi per complessivi 41 dall’inizio dell’emergenza sanitaria, dei quali purtroppo cinque deceduti.

Sono, invece, 22 complessivamente le quarantene, delle quali 16 persone in isolamento (coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e sei in quarantena fiduciaria domiciliare.

“Nella giornata mondiale dell’infermiere un pensiero di profonda riconoscenza per il loro lavoro, e d’incoraggiamento per il futuro ancora pieno d’incognite sul fronte epidemiologico, va ai nostri nove operatori e operatrici sanitari impiegati in diversi ospedali di Roma, che nel corso di questa emergenza sanitaria sono rimasti contagiati dal nuovo Coronavirus”, commenta il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti. “Uomini e donne che, pur in una condizione di rischio e di pericolo, hanno portato avanti il loro lavoro con determinazione, con senso del dovere e senza risparmiarsi mai: esempi unici di senso civico e comunitario, dal quale tutti dovremmo trarre insegnamento e ispirazione nel nostro agire quotidiano, nella vita e nel lavoro”.

I risultati comunicati oggi sono relativi ancora all’andamento epidemiologico delle passate settimane, e non sono riconducibili alla “fase 2” dell’emergenza sanitaria nazionale, avviata dal 4 maggio scorso. Per avere un bilancio di questa seconda parte della gestione emergenziale, occorrerà aspettare presumibilmente l’inizio della settimana prossima.

Si ricorda che il Comune di Tivoli ha messo in campo per l’emergenza Covid-19 diversi servizi per agevolare la vita quotidiana dei cittadini. Sul sito internet istituzionale sono disponibili: un elenco in aggiornamento di esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio; il “Progetto emergenza Covid19” dedicato agli ultra 65enni, ai disabili e a chiunque sia a conoscenza di situazioni di disagio o di solitudine, chiamando il numero verde 800167662; un servizio di supporto psicologico in collaborazione con alcune realtà sociali locali attraverso il numero 3385080396 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00).