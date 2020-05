Guardie Zoofile: sanzionati i proprietari di 6 cani a Monterotondo Scalo

Anche durante un periodo di emergenza sanitaria, il Gruppo di Guardie Zoofile APG NOA AmiCOniglio che opera su tutto il territorio di Roma e Provincia per tutelare e salvaguardare il benessere degli animali, ha avuto il suo gran bel da fare.

In queste ore si sono recati a Monterotondo Scalo dove in un terreno isolato vivono 7 cani chiusi in piccolissimi recinti. Giunti sul posto, il proprietario del terreno informa gli operatori che si tratta di cani da caccia, 4 suoi e gli altri 3 di suoi amici. Sono allora stati chiamati tutti i proprietari dei cani e gli animali sono stati controllati. 3 di questi erano sprovvisti di microchip, uno non aveva il passaggio di proprietà, e tutti i 6 recinti vanno ampliati del doppio.

In un altro spazio chiuso e privo di luce sono state trovate 5 galline e un coniglio in avanzato stato di gravidanza. Il coniglio detenuto in una situazione assolutamente non idonea è stato spontaneamente ceduto dal proprietario all’ associazione AmiConiglio Onlus ed è stato portato dal veterinario per tutti i controlli necessari. Per le galline invece gli operatori hanno chiesto vengano lasciate libere di girare in spazi aperti.

Vista la situazione, tutti i proprietari dei cani sono stati debitamente sanzionati ed è stato ordinato che i lavori richiesti vengano effettuati entro una settimana.