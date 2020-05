Guidonia come un quadro di Van Gogh, gli scatti sono un successo social

I paesaggi di Guidonia si trasformano in una tela di Van Gogh negli scatti di Massimo Cioli, 59enne di Villalba che questa mattina ha immortalato le campagne di via delle Gerbere (lato Tor de Sordi) in due foto che hanno avuto un grande successo sui social.

“Vengo spesso qui a camminare e questa mattina mentre facevo la solita passeggiata sono rimasto colpito da questo paesaggio da cartolina, con il cielo nuvoloso e la luce perfetta. Non avevo neanche la mia macchinetta e ho scattato con lo smartphone e poi modificato la foto con una App di Postproduzione” spiega Cioli.

Per lui, nato e cresciuto a Villalba la fotografia è anche una missione per raccontare le bellezze del nostro territorio, la sua storia, le sue tradizioni e le persone che lo abitano – ha fotografato molte sagre locali e il Carnevale – “Il più delle volte non ci rendiamo conto della bellezza che ci circonda, guardiamo solo gli aspetti negativi, i problemi e ci dimentichiamo che invece a anche a Guidonia ci sono bellissimi scorci, paesaggi e natura” racconta.

“Sono un cittadino attivo, partecipo alle feste patronali, agli eventi organizzati dalle associazioni: Guidonia ci sono tante persone attive che si danno da fare, mi piace pensare alle tante cose belle che ci sono, raccontarle. Dà speranza, soprattutto in un momento come questo”

El.Gio.

ECCO GLI ALTRI SCATTI DEI GIORNI PRECEDENTI IN VIA DELLE GERBERE