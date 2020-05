Invalido con otto figli “Aspettavo l’assunzione il Covid ha bloccato tutto”

Otto figli da mantenere e un posto di lavoro fisso che sembrava raggiunto, ma che per colpa del Coronavirus non arriva mai. È la situazione in cui si trova Giacinto Cantona, 46 anni, invalido civile che a gennaio ha affrontato una selezione per un posto da addetto alle Farmacie comunali per l’Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM). È arrivato secondo, ma teme che quel posto a tempo indeterminato non arriverà più, perché le graduatorie a cui il Comune potrà attingere saranno valide solo per due anni.

Ora vuole lanciare un appello al sindaco Riccardo Varone per cercare di avere quel posto di lavoro che gli permetterebbe di mantenere la sua famiglia e guardare con ottimismo al futuro.

L’APPROFONDIMENTO SU TIBURNO IN EDICOLA OGGI, MARTEDI’ 12 MAGGIO