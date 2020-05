Le mascherine fashion che indosseremo quest’estate

È iniziata la Fase 2, ma questo non significa rinunciare alla sicurezza. Per questo mascherine chirurgiche e guanti saranno – almeno per un po’ – i nostri compagni irrinunciabili per uscire di casa. E visto che anche l’occhio vuole la sua parte è già iniziata la corsa alle mascherine fashion, per rendere questo complemento un accessorio di tendenza a tutti gli effetti parte del look con creatività, colore e fantasia.

Ci hanno pensato le grandi firme della moda, da Gucci a Fendi ma anche laboratori sartoriali e camicerie da Tivoli a Monterotondo si sono dedicate alla produzione di mascherine artigianali o copri mascherina, per garantire sicurezza e stile e ci hanno raccontato i loro modelli più belli.

A casa c’è anche chi, come Arianna Stia di Montecelio si è cimentato nella creazione Fai da te di mascherine speciali: il negozio Creando con Azzurra a Collefiorito, ha venduto centinaia di “kit” per crearle con l’aiuto di un semplice video-tootorial.

Infine Sabina Sacconi, Fashion Stylist (foto in copertina) ha liberato la sua creatività rendendo la mascherina un accessorio fashion da abbinare al proprio look.

Il servizio completo in edicola oggi Martedì 12 maggio.

ANTONELLA CALABRESE di “Nati con la Camicia” in via Roma a Guidonia ha convertito la sua produzione di camicie in mascherine 100% cotone, dove si inserisce un filtro all’interno.

RICCARDO PISANI “Atelier Pisani a Tivoli “per gioco ho messo delle mascherine colorate ai miei manichini in vetrina, sono state un successo e ho iniziato a produrle”

MARCO FRANCESCA “Mondo Tessile a Villa Adriana “la mascherina più di tendenza? La fantasia floreale!”

MANUELA DI ORSUCCI, Moodia “Per ogni mascherina che produciamo doniamo un euro all’ospedale di Bergamo.”