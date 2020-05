Per allenarsi si arrampica fuori casa, il video finisce a Striscia la Notizia

Il video fatto mentre arrampicava all’esterno della sua villetta è diventato virale prima tra gli amici e poi è finito su Striscia la Notizia. Tra le immagini più curiose di come gli italiani stiano passando il periodo di lockdown è finita anche quella di Carmine Pirre, 51 anni, residente a Tor Lupara. La scorsa settimana Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno lanciato il servizio divertiti e tanti milioni di italiani lo hanno guardato, tra cui molti da Fonte Nuova non sapendo che è un loro concittadino.

Sposato, con un figlio di 23 anni, Carmine è originario di Lancusi in provincia di Salerno e dal 1999 abita in via Monte Pergola, la zona nuova di villette a schiera – che ben si riconoscono nel video – a pochi metri di distanza dalla Nomentana Bis.

