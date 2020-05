Riprende a girare l’edilizia a nord-est? Poco

Dalla scorsa settimana il mondo dell’edilizia si è riattivato. Ma solo i cantieri sono effettivamente operativi, mentre rimangono ancora chiusi ai privati le rivendite di materiale edile. Nel numero di Tiburno in edicola domani 12 maggio, una panoramica su ciò che sta succedendo a nord-est, dove gli imprenditori non si fanno molte illusioni sulla ripartenza che sarà in salita e probabilmente non prima di giugno. Qualche speranza arriva dal super ecobonus che il Governo starebbe per mettere a punto e con il quale si incrementerebbe al 110% (dal 50/65% di prima) l’aliquota di detrazione per interventi di ristrutturazione immobiliare finalizzati al risparmio energetico e alla tutela ambientale di case e palazzi (anche rifacimento facciate), realizzati tra il prossimo luglio e il 31 dicembre 2021.