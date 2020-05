Stop al vincolo di spostamenti solo per andare dai congiunti

Il governo sta valutando l’ipotesi di eliminare a partire dal 18 maggio il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti (oltre che per necessità, lavoro e motivi di salute).

Lunedì apriranno negozi, bar e ristoranti, inoltre, si potrà andare in banca senza appuntamento. Per il ritorno sui banchi a settembre, invece, si valuta la mascherina obbligatoria per tutti gli studenti sopra i sei anni, i docenti e tutto il personale della scuola. Il commisario Arcuri: “Presto le mascherine saranno in vendita anche dai tabaccai”.