GUIDONIA – Ufficio Postale a Colleverde, richiesta alla Direzione

E’ un’iniziativa risalente a due anni fa e riguardava tre quartieri in ciascuno dei quali aprire un ufficio postale. Oggi il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet ha inviato alla Direzione generale di Poste Italiane la richiesta di apertura di una sede a Colleverde, il quartiere più lontano dal Municipio.

A promuoverlo a febbraio 2018 era stato il consigliere comunale di opposizione del Gruppo Misto Loredana Terzulli ai tempi in cui era in maggioranza col Movimento 5 Stelle. All’epoca la Terzulli fu la prima firmataria di una mozione approvata in Consiglio il 19 marzo di due anni fa per l’ampliamento dei servizi postali sul territorio che impegnava il sindaco a sviluppare un partenariato tra l’amministrazione e Poste Italiane per l’apertura di uffici in quartieri popolosi ma sprovvisti di una sede come Colle Fiorito, Marco Simone e Colleverde.

La mozione proponeva inoltre che negli uffici esistenti di Guidonia Centro, Montecelio, Villanova, Setteville e Villalba fosse istituito lo “Sportello Amico” presso il quale estrarre documenti come i certificati di residenza, cittadinanza, stato di famiglia e stato libero, oltre al pagamento dei tributi locali e quello dei ticket con l’adesione delle Asl.

“Proposi la mozione – spiega la Terzulli – dopo aver ascoltato l’esigenza dei cittadini e dopo uno studio sulla fattibilità. Il sindaco inviò una prima lettera di richiesta di appuntamento ai Responsabili di Poste Italiane, ma fu un nulla di fatto. A fine 2019 informai la Maggioranza che dopo alcuni appuntamenti, avevo avuto informazioni e recapiti del Responsabile di Zona al quale chiedere e sollecitare. Ho inviato personalmente diverse mail, confido in una risposta”.