Iniziata l’installazione delle pensiline Cotral su via Nomentana

È iniziata oggi l’istallazione delle pensiline lungo la via Nomentana a Tor Lupara. I lavori sono partiti dalla fermata XII Apostoli per poi proseguire dentro il centro abitato, in circa dodici punti. Le pensiline sono state acquistate dal Cotral per un importo di circa 40.000 euro, importo che è stato anticipato dal comune di Fonte Nuova ma che è stato poi totalmente rimborsato.

L’istallazione, anche questa totalmente gratuita, sarebbe costata al comune di Fonte Nuova circa 2.500 euro, ma anche questa è stata gratuita per il Comune.

“Abbiamo optato per una convenzione con una società che penserà anche alla manutenzione in cambio di pubblicità sui pannelli posteriori della pensilina- spiega il consigliere comunale Micol Grasselli – Fra qualche tempo avremo le pensiline Cotral a costo zero per l’amministrazione e quindi per tutti noi cittadini. Un altro tassello si aggiunge per aumentare il decoro urbano del nostro comune”.