Quarto municipio, sfiduciato il presidente Roberta Della Casa

Sfiduciata il presidente del IV Municipio di Roma Roberta Della Casa (Movimento 5 Stelle). Si tratta del Municipio più vicino al Nord Est romano, quello che comprende quartieri come Settecamini e confina anche con Colleverde.

“Oggi lascerò il Municipio, a testa alta, certa di aver dato il meglio e di aver fatto il possibile per accorciare le distanze tra la periferia ed il centro della città. Certa di aver fatto la differenza in un territorio devastato da chi prima di me, ha curato solo i propri interessi lasciando spazio alla criminalità”. Lo scrive su Fb la presidente M5S del IV Municipio di Roma Roberta Della Casa, mentre è in corso la seduta del Consiglio municipale dedicata alla mozione di sfiducia presentata dalla sua maggioranza.

“Tanto c’è ancora da fare ma il tempo è finito a causa di chi non ha interesse verso i cittadini. Continuerò a impegnarmi per quello in cui credo”, conclude Della Casa.