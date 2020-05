Tivoli – Buoni spesa: consegnati altri buoni nella mattinata

Nuova consegna, questa mattina, di buoni spesa a sostegno dell’emergenza alimentare causata dall’epidemia Covid-19. Si tratta della seconda tranche di buoni relativa al secondo lotto di 374 famiglie. A queste se ne aggiungono ulteriori 19 precedentemente non raggiunte dalla misura per domande incomplete o da verificare e che ricevono il buono per la prima volta questa mattina.

La spesa complessiva odierna è di 69.580 euro. Le famiglie beneficiarie di questa misura di sostegno sono state, sinora, poco più di mille nel territorio tiburtino, per un totale di circa 2.930 persone.

I buoni spesa hanno un valore tale da coprire il fabbisogno alimentare per due settimane e possono essere utilizzati per acquisti nei negozi,

nei supermercati e nelle farmacie convenzionati con il Comune e la cui lista è disponibile sul sito istituzionale.

Lo stanziamento per l’emergenza alimentare proviene dalla Protezione civile nazionale (per 400mila euro) e dalla Regione Lazio (per 224mila); ammonta, invece, a 314mila euro la quota di risorse impiegate dal Comune tenendo conto delle diverse consegne già effettuate. Si procederà con la medesima modalità di consegna nelle prossime settimane, con l’obiettivo di coprire il fabbisogno delle famiglie sino a esaurimento dei fondi.

Completato, intanto, anche l’esame delle domande arrivate tra il 6 e il 27 aprile (dopo la data indicativa di chiusura dell’avviso pubblico, il 5 aprile): in questo caso le famiglie risultate idonee e assegnatarie dei buoni spesa sono circa mille. Riceveranno anche loro i buoni spesa direttamente a casa nei prossimi giorni.