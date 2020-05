Tivoli – Un nuovo guarito dal Covid-19

La Asl Roma 5 comunica anche per oggi una nuova persona guarita dal Covid-19 a Tivoli, portando così a 29 il numero di coloro che hanno superato la malattia nel territorio tiburtino. Scende, dunque, a sette il numero degli attuali positivi, per complessivi 41 dall’inizio dell’emergenza sanitaria, dei quali sono stati cinque i tiburtini deceduti, quasi tutti anziani con patologie pregresse.

Per quanto riguarda le quarantene, sono complessivamente 22, di cui 14 le persone in isolamento (coloro che si sono posti in autoisolamento o

perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e sei in quarantena fiduciaria domiciliare.