Coronavirus: riapre la biblioteca comunale “Maria Coccanari Fornari”

La biblioteca comunale “Maria Coccanari Fornari” riaprirà lunedì 18 maggio, ma per effetto delle misure anti Covid-19 la fruizione dei servizi e degli spazi cambierà. Non sarà possibile, infatti, entrare nelle sale studio, né fruire direttamente dei materiali esposti negli scaffali, mentre l’accesso verrà limitato per il momento al piano terra.

L’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19,30

LIMITAZIONI ANCHE PER IL PRESTITO LIBRARIO: si potranno prendere in prestito i libri scelti sul catalogo on-line della biblioteca (http://opac.regione.lazio.it/ SebinaOpac/.do), che verranno prelevati ai piani superiori esclusivamente dagli addetti.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI: si ricorda che bisognerà rispettare le disposizioni di sicurezza anti-Covid, sarà obbligatorio indossare mascherina e guanti, indispensabili per la manipolazione in sicurezza dei volumi (chi ne sarà sprovvisto non potrà entrare nei locali della biblioteca). Gli utenti, inoltre, saranno obbligati a igienizzare i guanti indossati con il gel disinfettante messo a disposizione all’ingresso della biblioteca.

PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO, sarà consentito l’ingresso a una persona per volta.

Il personale della biblioteca deciderà se far accedere alla biblioteca più persone contemporaneamente qualora il servizio richiesto lo permetterà e, comunque, soltanto se le condizioni di sicurezza potranno essere garantite.

COSA SI POTRÀ FARE:

• Prendere in prestito e restituire i libri (su prenotazione telefonica al numero 0774332793 per accelerare le operazioni, oppure direttamente in sede rispettando le code. E-mail:biblioteca@comune.tivoli.rm.it );

• Fare o rinnovare la tessera.

Da ricordare, come indicato da specifici protocolli, che i volumi restituiti e quelli consultati in sede dovranno essere posti in quarantena per 9 giorni e questo rallenterà la loro disponibilità nell’immediatezza.

SCHEDA SINTETICA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE:

La biblioteca è dotata di una sala consultazione e lettura per 103 posti e una sala ragazzi per ulteriori 10 posti, una sala multimediale e una polivalente.

Le sezioni specializzate tematiche riguardano: fondi antichi, letteratura straniera in lingua originale, storia e documentazione locale.

Totale dei volumi a disposizione: circa 37.000;

Volumi sezioni specializzate: 617;

Volumi sezione ragazzi: 3.193;

Volumi sezione storia locale: 796;

Volumi fondi antichi: 18.000;

CD-Rom/DVD: 571.