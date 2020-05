Tutti i giovedì dalle ore 13:00 alle ore 18:00 verrà effettuata dalla ATI ETAmbiente SpA/Paoletti Ecologia srl una raccolta straordinaria di sfalci, ramaglie e potature per mezzo di un rimorchio gommato con cassone scarrabile posizionato nel parcheggio comunale in via Aurora (rif. fronte civico 33).

Il servizio potrà essere effettuato previa prenotazione ai seguenti recapiti telefonici:

800001811

0690530104