Sono ripartiti a Fonte Nuova i lavori per la realizzazione della biblioteca comunale. Lavori ovviamente rallentati dall’emergenza Coronavirus. Nato proprio con questo scopo, per anni l’edificio di via Machiavelli, ben visibile da piazza Padre Pio, è stato utilizzato per altre funzioni.

“Speriamo presto di annunciarvi il fine lavori e l apertura di questo luogo importantissimo di aggregazione” ha commentato il consigliere comunale Micol Grasselli.