In data odierna la Asl Roma 5 non ha fornito comunicazioni su guariti e su nuovi casi positivi al Covid 19.

Resta, quindi, compresi i quattro decessi, a 35 il numero dei contagiati, così come a 61 il numero dei guariti a Guidonia Montecelio.

Ripetiamo nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.