GUIDONIA – Ruba il tagliasiepi ai vicini dell’amico, botte e arresto

Quando è sopraggiunta la pattuglia ha provato a giustificarsi sostenendo che quell’attrezzo gli veniva prestato spesso per eseguire dei lavori.

Se non fosse che per entrare all’interno della proprietà aveva abbattuto la recinzione. Così martedì mattina 12 maggio gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato per rapina impropria Giuseppe Z., un 54enne di Guidonia già noto alle forze dell’ordine.

L’arresto è stato convalidato stamane, giovedì 14 maggio, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli Antonio Ruscito che ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La vicenda, per come raccontata dai protagonista, appare contorta. Secondo le prime informazioni, il fatto è accaduto verso le ore 13 di martedì scorso nelle campagne a ridosso della via Maremmana inferiore, dove abita un uomo col quale Giuseppe Z. avrebbe avuto rapporti di amicizia.

Fatto sta che i vicini hanno allertato il 113 quando lo hanno visto forzare la recinzione e prendere il tagliaerba per poi tentare di dileguarsi.

All’arrivo dei poliziotti, il 54enne ha riferito di essere andato a farsi prestare l’attrezzo dall’amico e di essere stato immotivatamente aggredito da persone sconosciute per cui si sarebbe dato alla fuga.

Una versione che non ha convinto neppure il Tribunale: sarebbe stato Giuseppe Z. a penetrare con violenza nella proprietà privata e mettere le mani sull’attrezzo, forse per pareggiare i conti di un torto subito.

