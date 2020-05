Malore in strada, morto un anziano a Tivoli Terme

Tragedia in strada oggi pomeriggio a Tivoli Terme. Un uomo di 75 anni è stato colto da infarto ed è morto. E’ successo intorno alle ore 16 in via Marcantonio Nicodemi poco distante dall’Agenzia delle Entrate. Non c’è stato nulla da fare per rianimarlo, nonostante i soccorsi intervenuti sul posto.

