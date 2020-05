La Regione Lazio ha da poco diffuso i dati sui nuovi contagi da Coronavirus. Nella Asl Roma 5 non si registrano nuovi casi positivi. E’ la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Undici persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Centro Agroalimentre di Guidonia e 1 a Colleferro, Via degli Esplosivi.