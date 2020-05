Parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti: si riapre il 18 maggio

Nella Regione Lazio si va verso le riaperture anche se con prudenza e tenendo conto che il virus è ancora lì ed è una minaccia. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio lo ha sottolineato stamattina alla Pisana nel corso della seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio, seduta dedicata all’emergenza Coronavirus.

“È atteso nelle prossime ore il decreto del Governo e non appena vi sarà il via libera noi procederemo”” ha detto. “”Per quanto riguarda il Lazio, rispetto alla nostra curva epidemiologica, noi reputiamo possibile riaprire e riavviare, anche se con regole di grande prudenza, il consumo sul posto nei ristoranti e nei bar, far ripartire i negozi al dettaglio, riaprire i servizi alla persona come i

barbieri, i parrucchieri e gli estetisti e i banchi non alimentari nei mercati e far ripartire anche nei centri sportivi le attività all’aperto anche se senza l’utilizzo degli spogliatoi” ha aggiunto il presidente Zingaretti.