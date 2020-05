Pastore a 27 anni, la scelta di vita di Marco Scialanga

Marco Scialanga ha 27 anni e fa il pastore. Assieme ai suoi soci, la

cugina Francesca coetanea e il fratello Alessio di 25, ha messo su

la società agricola MFA in cui alleva pecore, in zona Fiano

Romano. Nella sua società vende agnelli mentre il latte lo invia ai

caseifici per il formaggio. Qui ci lavora da 5 anni, una passione

“che avevo dentro, anche mio nonno era un pastore e poi negli

anni si è dedicato alle mucche”. Marco Scialanga ha ora 1000 capi

che alleva in un terreno in affitto (“comprarlo è troppo costoso”,

dice) ed è un nipote-figlio d’arte, poiché l’azienda famigliare cui

ogni tanto dà una mano è l’Azienda Agricola Scialanga, sempre a

Fiano, gestita da padre e zii. Racconta che “se non avessi avuto

alle spalle una famiglia, sarebbe stato molto difficile per un

giovane come me avviare un’azienda del genere da zero”.

Nonostante questo e la difficoltà del mercato, con i costi

gestionali che aumentano e il prezzo dei prodotti in calo, Marco

non cambierebbe mai vita “Qui non c’è tempo libero, in genere

esco da casa alle 5.30 del mattino e la sera non so quando

rientrerò e spesso sono troppo stanco per andare in giro. E non è

raro che devo fare le notti perché in stalla una pecora sta

partorendo”. E non rinuncerebbe a fare il pastore e non

tornerebbe indietro. “Non posso eliminare tutti i sacrifici fatti fino

ad oggi, anche se non mi sono mai posto il problema ad esempio

di quanto guadagno all’ora, sicuramente ci sono stati mesi in cui

non ho nemmeno preso lo stipendio. Ma è una mia scelta”.

