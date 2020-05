Reddito di emergenza, a quanto ammonta

Anche il Reddito di emergenza fra le principali misure contenute nel dl Rilancio, approvato in tarda notte dal cdm. Per il mese di maggio si introduce infatti il Rem, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020

