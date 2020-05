W la Mamma, a Tivoli un concorso di disegni per i bambini

Un concorso per le mamme, a Tivoli Terme l’associazione Arcobaleno raccoglie disegni dei bambini. C’è tempo fino al 20 maggio per consegnare le opere dei piccoli artisti nell’ambito della rassegna W la MAMMA.

Il tema del concorso è La Gioia.

I disegni, che potranno essere eseguiti con tempere, acquerelli o pastelli su carta formato A4 ed incollati su un cartoncino colorato A3, possono essere consegnati il 19 maggio presso il parco Arcobaleno, in via dei Martiri Tiburtini, presso il cancello principale, oppure il tutti i giorni fino al 20 maggio presso la farmacia Baldinelli in Piazza della Queva.

Dall’associazione Arcobaleno pregano di allegare anche una fotocopia in bianco e nero del disegno con, sul retro, il nome, cognome, classe, sezione e scuole del bambino partecipante, oltre al numero di telefono ed un indirizzo mail del genitore.

“La cerimonia di premiazione – spiegano dall’Associazione – si terrà presumibilmente nel mese di giugno presso l’Auditorium della scuola Orazio di Tivoli Terme. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito www.arcobaleno.it. L’Associazione nominerà i componenti della Giuria i cui nomi saranno resi noti nel corso della premiazione”.

Saranno selezionati tre vincitori per ogni sezione della scuola dell’infanzia (3, 4 e 5 anni) e per le elementari. I primi tre classificati di ogni sezione riceveranno dei premi tra: una targa e buoni di consumo. Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di partecipazione al concorso. Tutti i lavori saranno esposti il giorno della cerimonia di premiazione presso l’Auditorio e, al termine, saranno riconsegnati ai genitori.